Гасли: в Китае нас ждёт особенный уик-энд

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящей гонки в Китае.



«Очень рад вернуться за руль. Я не очень хорошо знаю трассу в Китае, поскольку выступал здесь только в прошлом году, но с нетерпением жду этой гонки. В Шанхае особенный автодром, с очень длинной прямой в конце круга и техничной частью — в начале. Мы должны продолжать прогрессировать. Надеюсь, поедем ещё быстрее, что поможет нам бороться и заработать ещё больше очков.



Именно здесь наша команда завоевала первую победу в истории 10 лет назад, а этап станет тысячным в истории Формулы-1, так что нас ждёт особенный уик-энд. В Бахрейне гонка получилась непростой, но было здорово финишировать в очках. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы прибавить перед гонкой в Китае», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.