Райкконен считает, что новая аэродинамика облегчила преследование соперников

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подчеркнул, что новая аэродинамика позволяет болидам двигаться по трассе гораздо ближе друг к другу без потери прижимной силы.



«Не знаю, удалось ли мне обогнать кого-нибудь при помощи обновлённой системы ДРС, но, думаю, болиды стали позволять двигаться гораздо ближе друг к другу без потери в прижимной силе. Делать выводы рано, и обгонять по-прежнему нелегко, но, кажется, преследовать соперников с новой аэродинамикой стало проще, чем раньше», — приводит слова Кими Райкконена RaceFans.



Райкконен дважды попал в очковую зону в первых двух гонках сезона и занимает шестую строчку в личном зачёте чемпионата 2019 года, являясь «лучшим из остальных». 10 набранных Райкконеном очков позволили «Альфа Ромео» занять четвёртую позицию в Кубке конструкторов после двух гонок.