В «Ред Булл» разрешили Ферстаппену сменить поставщика шлемов после тестов

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что в команде разрешили Максу Ферстаппену сменить поставщика шлема с Arai на Schubert, несмотря на то что аэродинамическая концепция болида во многом основывалась на форме шлема (у этих поставщиков у шлемов разные формы).



«Шлем Arai использовался как основа для нашей концепции автомобиля. У нас был контракт с ними на протяжении долгих лет, причём не только для пилотов «Ред Булл», но и для механиков, гонщиков «Торо Россо», для наших юниоров в других сериях.



Однако у Ферстаппена возникли проблемы с шлемом при тестировании. Он не подходил по размеру и снижал видимость. Если пилоту некомфортно в шлеме, то не стоит ему навязывать этот шлем. Было непонятно, сможет ли Arai справится с омологацией. В итоге мы разрешили Максу сменить поставщика шлемов», — приводит слова Хельмута Марко Autosport.