Боттас опасается скорости «Феррари» на прямых

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказал опасения относительно борьбы с «Феррари» на прямых, поскольку болиды итальянской команды много выигрывали у конкурентов в Бахрейне.



«Мы уже видели, на что «Феррари» способна на прямых, а в Китае есть длинная прямая. Так что нам нужно много работать. Конечно, мы постоянно совершенствуем болид, и нам нужно посмотреть, что мы сможем сделать с точки зрения скорости на прямых, но это будет непросто.



Однако, как показал Бахрейн, если продолжим сосредотачиваться на себе, то всё возможно. Следующие две гонки пройдут на трассах с длинными прямыми, а в Бахрейне они выигрывали у нас за счёт прямых 0,4 секунды с круга. Мы не сможем найти столько. Возможно, что-то мы сможем отыграть в поворотах, но это только начало сезона и впереди у нас долгий путь. По крайней мере, мы знаем, над чем ещё можно работать», — приводит слова Боттаса Crash.