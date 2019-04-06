Хэмилтон вышел на первое место по доходам в истории Ф-1, опередив Шумахера

Пятикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вышел на первое место по суммарному доходу в истории Формулы-1, сообщает Forbes. За годы карьеры в «Больших призах» британец заработал $ 489 млн. Таким образом, он опередил семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который на момент завершения карьеры заработал $ 464 млн.

Третье место в рейтинге занимает двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, его доход в Формуле-1 составил $ 458 млн. Пятёрку лидеров в списке замыкают действующий пилот «Феррари» Себастьян Феттель и экс-гонщик «Скудерии» Кими Райкконене. Первый заработал $ 358 млн, в то время как финн на свой банковский счёт записал $ 331 млн.

Отметим, что Хэмилтон по действующему контракту с «Мерседесом» получает около $ 50 млн. в год.

Топ-10 пилотов по заработкам в Формуле-1

1. Льюис Хэмилтон — $ 489 млн

2. Михаэль Шумахер — $ 464 млн

3. Фернандо Алонсо — $ 458 млн

4. Себастьян Феттель — $ 358 млн

5. Кими Райкконен — $ 331 млн

6. Дженсон Баттон — $ 147 млн

7. Ральф Шумахер — $ 121 млн

8. Жак Вильнёв — $ 115 млн

9-10. Рубенс Баррикелло — $ 110 млн

9-10. Фелипе Масса — $ 110 млн