Зафнауэр: Стролл очень талантлив, и через несколько лет он будет ещё лучше

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр остался доволен тем, как влился в команду новобранец Лэнс Стролл. По словам функционера, появление канадца в коллективе придало новый импульс сотрудничеству пилотов, которого не было между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом.

«По многим причинам всё теперь иначе. Серхио и Лэнс работают вместе и пытаются выжать из болида максимум. Лэнс очень хорош, ему только 20 лет, и ещё через несколько лет он будет ещё лучше. Пока же мы можем его кое-чему научить. Стролл очень талантлив. Он даёт отличную обратную связь и знает, чего хочет от машины. С ним в команде существует другая динамика, и это хорошо», — приводит слова Зафнауэра F1i.

Минувшие два сезона Лэнс Стролл провёл в составе «Уильямса». В «Рейсинг Пойнт» он перешёл после того, как команду приобрёл его отец Лоуренс Стролл.