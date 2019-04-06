Шанхай вскоре может принять этап Формулы-E

Руководство Формулы-E продолжает работать над расширением географии чемпионата. На данный момент боссы серии ведут переговоры о проведении этапа чемпионата в Шанхае. В Китае также заинтересованы в подобном мероприятии, сообщает FormulaPassion.

По информации источников, первые контакты сторон прошли в позитивном ключе. Ожидается, что более конкретный план будет представлен в мае 2019 года. Не исключено, что этап Формулы-E в Шанхае пройдёт уже в 2020 году. Напомним, что Шанхай с 2004 года принимает этапы чемпионата мира Формулы-1.

Отметим, что электрическая Формула уже представлена в Китае. 23 марта в Поднебесной прошёл этап в городе Санья. Победителем гонки стал действующий чемпион Жан-Эрик Вернь.