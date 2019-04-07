Часть новых боксов на автодроме в Канаде придётся переделать

В июле 2018 года на автодроме «Имени Жиля Вильнёва» начались работы по его реконструкции. Обязательства по совершенствованию автодрома были взяты после подписания нового соглашения с руководством Формулы-1, согласно которому этап чемпионата останется в «Больших призах» как минимум до 2029 года.

Одно из обязательств включало в себя возведение нового здания для боксов, однако теперь вокруг этого проекта разразился скандал.

Комания Groupe Geyser, ставшая победителем тендера на реконструкцию паддока, отказалась выплачивать средства за работу субподрядчика в лице Toitures Technitoit, сообщает El Journal de Montreal. Groupe Geyser мотивирует решением тем, что подрядчики при строительстве использовали материалы низкого качества.

Более того, в Groupe Geyser заявили, что часть новых боксов придётся переделывать. По словам представителей компании этим уже занимаются другие субподрядчики. При этом подчёркивается, что работы выполняются согласно графику.

Гран-при Канады в 2019 году пройдёт с 7 по 9 июня.