Палмер — об ошибке Феттеля в Бахрейне: паника в разгар битвы

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер подверг критике четырёхкратного чемпиона мира, гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. По мнению британца, разворот Феттеля во время борьбы с Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Бахрейна, был вызван паникой.

«Разворот Феттеля в гонке с Бахрейном был ошибкой любителя. Да, он отличался от тех ошибок, которые Феттель допускал раньше, но причина была всё та же — паника в разгар битвы.

Ветер в пустыне нёс на трассу песок, так что дело было не только в прижимной силе, но и в том, что сцепление с трассой в таких условиях снижается. Но это всё равно слабые отговорки. Если бы такую ошибку допустил новобранец, то после гонки над ним бы посмеялись. Такие промахи для четырёхкратного чемпиона мира недопустимы", — приводит слова Палмера BBC.