Кубица: не совсем понятно, в чём именно Хэд будет помогать «Уильямсу»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает позитивным моментом возвращение в команду Патрика Хэда, вместе с тем поляк отметил, что ему до сих пор не совсем ясно, каким именно функции Хэд будет выполнять в Гроуве.

«У Патрика огромный опыт, и все в „Уильямсе“ уважают его. В прошлом он выполнял в „Уильямсе“ потрясающую работу, так что здорово, что он снова будет с нами. Хотя мне пока не совсем понятно, в чём именно он будет помогать команде», — приводит слова поляка Autosport.

О возвращении Патрика Хэда в «Уильямс» стало известно 29 марта. Он стал консультантом инженерного департамента «Уильямса». Это не первые кадровые перестановки в Гроуве в ходе нынешнего сезона.

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу находится в отпуске по личным обстоятельствам. Считается, что такая формулировка — временное решение перед окончательным уходом Лоу на фоне слабой формы нового автомобиля команды FW42.