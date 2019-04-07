Сильнейшие участники ралли-рейдов позвали Алонсо выступить на «Дакаре»

Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина и известная автоспортивная журналистка Марина Максимова сняли внеплановый выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором поинтересовались мнением сильнейших участников «Дакара» относительно возможного участия в знаменитом ралли двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Среди опрошенных были Сириль Депре, Стефан Петерансель, Константин Жильцов и Анастасия Нифонтова.

«Я принимал участие в Дакаре десять раз и счастлив, что новый профессиональный гонщик придёт в ралли-рейды. Фернандо, добро пожаловать! Но есть разница между твоими гонками в Формуле-1 и нашими. Например, чтобы обогнать кого-то медленного, у нас нет специальных маршалов с синими флагами. Ты должен будешь использовать прибор Sentinel. Будь внимателен, иногда это не так просто», — сказал Жильцов.

«Я первая женщина, которая финишировала на „Дакаре“ на мотоцикле без помощи механиков в классе Original by Motul. Хочу сказать, что кроме машин на „Дакаре“ есть ещё и мотоциклы. Да, мы едем на двух колесах на той же трассе, что и машины. Иногда мы можем упасть так, что тебе не будет нас видно. Поэтому будь внимателен, слушай, что тебе говорит твой штурман, обращай внимание на лампочки и звуки, которые будет издавать прибор. Не переезжай через мотоциклиста, мы очень хрупкие», — посоветовала Фернандо Алонсо Анастасия Нифонтова. Отметим, Алонсо уже показали соответствующее видео, и он остался доволен увиденным.

Полное видео можно посмотреть на канале Maxi & Ameli в YouTube.