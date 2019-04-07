Норрис: я учусь каждую гонку и могу быть доволен первыми этапами

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от первых двух гонок в сезоне, отметив, что в них он добился максимально возможного результата.

«В Бахрейне я добился максимума. Сейфти-кар помог мне, так как я испытывал серьёзное давление со стороны Кими Райкконена в последнем отрезке. Я учусь каждую гонку. В Бахрейне было всё: я и атаковал, и оборонялся. Всё больше и больше привыкаю к новому рулю. Но также есть аспекты, в которых я ещё сильно отстаю. Мне нужно плотнее работать с инженерами.

Чтобы возглавлять середину пелотона, нам предстоит выполнить много работы, но пока всё работает лучше, чем ожидалось. Я могу быть доволен первыми двумя этапами", — приводит слова британца Auto Motor und Sport.