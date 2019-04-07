Монтейру — о своём возвращении в WTCR: я будто никуда и не уходил

Гонщик WTCR Тьягу Монтейру прокомментировал своё возвращение в серию. Монтейро в первой гонке в Марракеше показал шестой результат.



«Очень приятно вернуться в кокпит. Команда проделала отличную работу, и шестая позиция — отличный результат для начала сезона. В эти выходные вокруг меня было много сомнений, люди спрашивали, действительно ли я готов, вернусь ли я к лучшим своим результатам.



Но есть такое ощущение, будто я никуда и не уходил. Это обычный гоночный уик-энд, нет никаких неожиданностей. Я не собрал хороший круг в квалификации, но я постарался в гонке, хоть и отстал от лидеров. Это отличный результат, который станет фундаментом для будущих достижений», — приводит слова Тьягу Монтейро официальный сайт серии.