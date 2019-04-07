У бывшего гонщика MotoGP угнали мотоцикл перед гонкой World Supersport

Бывший гонщик MotoGP Эктор Барбера был вынужден пропустить третий этап сезона World Supersport, который прошёл на родине Барберы в Испании, сообщает Autosport. Причиной этого стала кража мотоцикла Барберы из боксов его команды. Команда сообщила об инциденте правоохранительным органам, однако мотоцикл до сих пор не найден.



Барбера стал гонщиком World Supersport в сезоне-2019. В начале чемпионата у команды возникли проблемы со спонсорами, но в итоге коллективу удалось найти средства на участие в сезоне, правда, использую более старую модификацию двигателя, будучи ограничен в количестве запчастей.



Напомним, что Барбера ушёл из MotoGP два года назад, а в прошлом сезоне принимал участие в чемпионате Moto 2, однако был уволен из-за того, что попался на вождении в нетрезвом виде.