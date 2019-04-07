В IndyCar сомневаются в возможности возвращения серии в Японию

Владелец IndyCar Майк Майлз подчеркнул, что возвращение серии на трассу в Японии сопряжено с некоторыми трудностями.



«Для нас это проблема, поскольку мы считаем, что зарубежные гонки должны проходить на старте сезона. Речь идёт о январе или феврале, а в Японии в это время не самый благоприятный для гонок климат. Мы будем продолжать размышлять на этот счёт и, возможно, найдём способ провести мероприятие, которое не обязательно будет частью чемпионата.



В основном мы североамериканская серия, но у нас не так много вариантов с гонками на февраль. Так что это привлекательное время для того, чтобы проводить гонки за пределами США и Канады. Это будет один или два этапа, и мы рассчитываем, что это будет частью традиции серии», — приводит слова Майка Майлза Autosport.