Хаккинен: в «Макларене» все невероятно мотивированы

Двукратный чемпион мира в Формуле-1 Мика Хаккинен остался впечатлён настроем «Макларена» в сезоне-2019.



«Все невероятно мотивированы, у «Макларена» просто замечательная команда и великолепные люди, которые работают, не покладая рук и точно знают, что они делают. Но основное здесь в настрое людей и он отличный. Кроме того, у команды сейчас два молодых гонщика, которые подгоняют друг друга, что является дополнительным позитивным фактором», — приводит слова Мики Хаккинена GPBlog.



На Гран-при Бахрейна Ландо Норрис финишировал на шестой позиции, заработав восемь очков. Карлос Сайнс в этой гонке сошёл. Первый этап чемпионата в Австралии для Сайнса так же закончился досрочно, а Норрис финшировал на 12-й позиции.