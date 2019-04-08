Расселл считает, что неудачи «Уильямса» не повлияют на его карьеру в Формуле-1

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл уверен, что неудачное выступление в составе команды не повлияет на его перспективы в Формуле-1. Расселл в этом сезоне дебютировал в Формуле-1, но из-за проблем с болидом он ведёт борьбу лишь с партнёром по команде Робертом Кубицей.

«Люди, не являющиеся частью Формулы-1, не всё понимают. Но те, кто принимает решения, влияющие на мою карьеру, прекрасно знают, на что я способен. Они довольны моим прогрессом, это здорово.

Я стараюсь занимать как можно более высокие места, хочу доказать, на что я способен за рулём болида. Руководство «Уильямса» и люди в «Мерседесе» прекрасно знают, как я выступаю.

Болельщикам и зрителям, которые смотрят Формулу-1 по телевизору, сложно понять, хорош пилот или нет. Но зато люди, которые в этом хорошо разбираются, знают мои способности», — приводит слова Расселла Autosport.

Напомним, в Бахрейне во время тестов Расселл пересел за болид «Мерседеса». Руководство команды осталось довольно работой 21-летнего пилота.