Норрис: никакого алкоголя, я не должен упустить шанс в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, дебютировавший в Формуле-1 в нынешнем сезоне, заявил, что намерен использовать предоставленный шанс. Норрис пообещал, что не будет давать себе поблажек и не станет праздновать успехи с помощью алкоголя.

«После гонки я употреблял напитки, но не алкоголь. В этом году хочу отказаться от алкоголя, это мой шанс в Формуле-1, я должен его использовать. Не хотелось бы сотворить что-то глупое, что может повлиять на мою карьеру.

Результаты нынешнего сезона? Пока всё складывается даже лучше, чем я ожидал», — приводит слова Норриса GrandPX.News.

Напомним, Норрис занял шестое место по итогам Гран-при Бахрейна. Также во время стартовых гонок сезона он проходил в третий сегмент квалификации.