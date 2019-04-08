Хюлькенберг: современные болиды неповоротливы, как танки

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает, что болиды Формулы-1 слишком легки для управления. По мнению немецкого гонщика, этот фактор негативно влияет на конкуренцию в гонках, не позволяя пилотам добиться преимущества с помощью мастерства.

«Современными машинами слишком легко управлять. Пилоты практически не допускают ошибок, в такой ситуации сложно добиться преимущества с помощью мастерства или смелости, ведь конкуренты работают на трассе практически идеально.

Как можно чего-то добиться, если тормозной путь такой короткий? Как можно получить преимущество на разгоне, если каждый пилот может быстро набрать скорость?

Кроме того, современные болиды неповоротливы при смене направления, как танки. Они слишком тяжёлые», — цитирует Хюлькенберга GrandPX.News.