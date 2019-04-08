Соперники оценили фору «Феррари» в 40 л.с. и заметили странный запах топлива

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что причиной преимущества «Феррари» в мощности двигателя может быть специальное топливо. По словам Хорнера, бензин, используемый болидами итальянской команды, издаёт странный запах.

«Топливо из гаражей «Феррари» пахнет, как сок грейпфрута», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.

Огромное преимущество «Феррари» впервые было отмечено во время предсезонных тестов в Барселоне. После Гран-при Бахрейна специалисты подсчитали, что силовая установка итальянской команды примерно на 40 лошадиных сил превосходит по мощности двигатели болидов других «конюшен».

При этом ФИА ввела перед началом сезона новые правила и ограничения, которые, как предполагалось, уровняют работу двигателей.

Огромное преимущество есть только у заводской команды «Феррари», топливо которой поставляет компания «Шелл». Клиентские команды «Феррари», работающие на аналогичных двигателях, используют топливо других поставщиков.