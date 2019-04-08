Росберг рассказал, что отказался от предложения «Ауди» принять участие в DTM

Чемпион мира в гонках Формулы-1 Нико Росберг сообщил, что отказался от участия в DTM в нынешнем сезоне. Немец получил предложение принять участие в гонках DTM в составе «Ауди», но отказался. По словам Росберга, к нему обращался глава Audi Дитер Гасс.

«Гасс из «Ауди» спросил меня, не хотел бы я стать гостевым пилотом. Но я отказался, я не буду соренвноваться в DTM. Погонять для удовольствия — да, но я сейчас даже не уделяю нужного внимания физической подготовке. Во время участия в Формуле-1 я постоянно тренировал плечи и руки. Сегодня они находятся не в том состоянии», — приводит слова Росберга Autosport.

В DTM используется модель гостевых пилотов с прошлого сезона. «Ауди», «Мерседес» и «БМВ» ввели по седьмой машине, которую они могут предоставить гостевому пилоту на одну из гонок. В этом случае гонщик получает «уайлд-кард» от команды.