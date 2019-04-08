Боттас: у «Мерседеса» более надёжный болид, чем у «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о состоянии болида немецкой команды. По мнению Боттаса, машина «Мерседеса» по надёжности превосходит болид «Феррари». Также Боттас отметил, что надёжность автомобиля может стать залогом успеха. В частности, финский гонщик напомнил, что в Бахрейне именно этот фактор помог «Мерседесу» обойти «Феррари».

«В Бахрейне в концовке нам повезло, но речь идёт не только об удаче. Просто у «Мерседеса» более надёжный болид, чем у «Феррари», мы работаем над этим. Надёжность — один из ключевых элементов в борьбе за победу в Формуле-1. Именно поэтому у нас больше очков», — цитирует Боттаса Racefans.

Напомним, во время Гран-при Бахрейна долгое время лидировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Но в концовке из-за проблем с силовой установкой он уступил гонщикам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Боттасу.