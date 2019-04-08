«Рейсинг Пойнт» перейдёт на аэродинамическую трубу «Мерседеса»

Команда «Рейсинг Пойнт» будет использовать аэродинамическую трубу «Мерседеса» для доработки собственного болида. Предполагается, что аэродинамическим тоннелем команда «Рейсинг Пойнт» воспользуется уже позднее в ходе нынешнего сезона, сообщает RaceFans.

С 2015 года «Рейсинг Пойнт» проводит испытания с помощью аэродинамической трубы «Тойоты» в Кёльне (Германия).

Пока неизвестно, какую именно трубу «Мерседеса» будет использовать «Рейсинг Пойнт» — нынешнюю, позволяющую продумать модели в масштабе 60%, или старую 50-процентную.

Представитель «Рейсинг Пойнт» пояснил, что переход на мощности «Мерседеса» позволит сэкономить средства и повысить эффективность работы. Дело в том, что труба «Мерседеса» находится относительно недалеко от базы «Рейсинг Пойнт» в Сильверстоуне. Отметим, что сотрудничество команд происходит на фоне слухов о том, что «Рейсинг Пойнт» может стать полноформатной клиентской командой «Мерседеса».