«Макларен» представил ливрею болида для «500 миль Индианаполиса»

Команда «Макларен» представила свой автомобиль для гонки «500 миль Индианаполиса», в которой она примет участие в 2019 году. За руль автомобиля на легендарной гонке сядет двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.



«Я очень рад, что мы наконец-то можем показать миру наш болид под номером «66», на котором я буду выступать в мае на «500 милях Индианаполиса». Команда на заводе «Макларена» очень усердно работала над созданием этого автомобиля, готового к нашему возвращению на легендарную «старую кирпичницу», и думаю, что машина выглядит просто невероятно в цветах «Макларена» 2019 года.



Мои надежды на гонку остаются прежними — я хочу победить и завоевать Тройную корону автоспорта, и я с нетерпением жду встречи с американскими фанатами, которые оказали мне невероятную поддержку в первый раз», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды «Макларен».