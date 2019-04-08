Вильнёв: Ферстаппен ментально готов к борьбе за чемпионат

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что Макс Ферстаппен ментально готов к борьбе за чемпионский титул.



«Ферстаппен поступил правильно, выбрав «Ред Булл». Команда ему отлично подходит, поскольку она строится вокруг одного пилота. Макс был хорош в последние годы, но он сильно отличается от того Макса, что был три года назад. Сейчас он может сражаться за титул с хорошей машиной. Возможно, что он не получит такого шанса в этом году, но он ментально готов к борьбе за чемпионат.



Новичкам в Формуле-1 нужно сразу быть в борьбе, так что на начальной фазе карьеры приходится много учиться. Ферстаппен дебютировал в серии, будучи очень молодым и с малым опытом. Но от таких шансов не отказываются. Он показал, что он важен команде, и это сработало — сейчас команда выстроена вокруг него», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.