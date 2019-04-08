Вильнёв: не удивлюсь, если Гасли переведут в «Торо Россо» в течение сезона

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что французского пилота Пьера Гасли могут перевести в «Торо Россо» уже в течение сезона 2019 года.



«Не стоит обманывать себя. Доктор Хельмут Марко способен менять своё мнение каждые пять минут. Если Гасли продолжит в том же духе, то я не удивлюсь, если его в течение сезона переведут в «Торо Россо».



Но стоит не забывать о том, как сложен переход из маленькой команды в большую. Это равносильно переходу из Формулы-1 в Формулу-1. Такой переход — большой шаг, который разным пилотам даётся по-разному: кому-то это даётся легко, а у кого-то возникают сложности. Так что руководству «Ред Булл» стоит попробовать дать Гасли время», — приводит слова Жака Вильнёва F1Lead.