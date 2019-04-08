Гран-при Майами не состоится в 2020 году

Планы о проведении Гран-при Майами в 2020 году были отложены, сообщает Independent. Местное руководство должно было провести заседание по вопросу проевдения гонки в Майами ещё в конце марта, однако в итоге обсуждениt этого вопроса было в очередной раз отложено.



Стоит отметить, что изначально Гран-при Майами планировался на 2019 год, однако в итоге был отложен из-за финансовых и юридических проволочек.



Ещё в сентябре городская комиссия Майами проголосовала за сворачивание проекта, после чего компания Liberty Media, которой принадлежат права на Формулу-1, объявила о проведении Гран-при Вьетнама в 2020 году. Однако, руководство Формулы-1 продолжало вынашивать планы по проведению гонки в Майами в 2020 году.