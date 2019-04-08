Хэмилтон: не смотрел сериал на Netflix, но его выход — это прекрасно для Ф-1

Пилот «Мерседеса» пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон подчеркнул, что не смотрел сериал Drive to Survive, но считает эту инициативу полезной для развития Формулы-1.



«Не смотрел сериал на Netflix. Я вообще не смотрю сериалы, не считая «Очень странных дел», третьего сезона которых жду с нетерпением и интересом. Но, думаю, Drive to Survive стоит посмотреть. Слышал разные отзывы, но положительных среди них было больше, чем отрицательных.



Вообще, выход сериала — это прекрасно для Формулы-1. Теперь люди, которые не следят за нашим видом спорта, могут посмотреть сериал на Netflix, чтобы понять, что же такого интересного в гонках. Надеюсь, авторы не остановятся на достигнутом и продолжат снимать сериал и в дальнейшем», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.