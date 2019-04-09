Источник: Гран-при Нидерландов возвращается в Формулу-1 в 2020 году

Гран-при Голландии на автодроме в Зандворте вернётся в Формулу-1, первая гонка на голландской трассе после возвращения пройдёт в мае 2020 года, сообщает Formule1.nl.

По информации источника, соглашение владельцев автодрома с руководством Формулы-1 рассчитано на пять лет.

Ранее стало известно, что что владельцы Формулы-1 предложили автодрому «Зандворт» вновь проводить Гран-при Нидерландов. Помимо трассы в Зандворте на право проведения этапа на голландской земле претендовал автодром в Ассене, на котором в настоящее время проходят гонки чемпионата MotoGP. В ответ муниципальный совет Зандворта заявил о готовности инвестировать € 4 млн в гонку Формулы-1 в голландском городе. На «Зандворте» проводились Гран-при с 1952 по 1985 год.