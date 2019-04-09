Расселл: горжусь, что приму участие в юбилейном Гран-при в Китае

Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Китая. Британец признался, что с нетерпением ждёт юбилейный Гран-при, который станет тысячным в истории Формулы-1.

«Я с нетерпением жду гонку в Китае. На этой трассе я ещё никогда не выступал. Всегда здорово оказаться на новой трассе. К тому же, мы примем участие в тысячном Гран-при Формулы-1. Здорово, что я окажусь в числе 20 пилотов, которые станут участниками юбилейной гонки.

Наш вид спорта обладает богатой историей, а грядущая гонка будет носить исторический характер. Очень горжусь тем, что выйдут на старт в Шанхае», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

Напомним, что в нынешнем сезоне пилоты «Уильямса» ещё не попадали в призовую зону.