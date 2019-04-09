Норрис: много работал на симуляторе перед Гран-при Китая

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о предстоящем Гран-при Китая. Он признался, что уделил много времени работе на симуляторе.

«Новая гонка и очередная трасса! Я предвкушаю гонку в Шанхае, буду рад впервые оказаться на этой трассе. Я много тренировался на симуляторе, очень рад, что теперь окажусь там за рулём настоящего болида.

В Бахрейне для меня всё сложилось неплохо. Постараюсь развить успех в Китае. Исходя из того, что я видел, кажется, что трасса довольно интересная. Надеюсь, что будет много борьбы и обгонов.

Я подготовил шлем со специальным дизайном, чтобы отпраздновать 1000-й Гран-при. Здорово, что я приму участие в этом историческом событии уже в третьей гонке в Формуле-1», — цитирует Норриса пресс-служба «Макларена».