Де Ферран: Гран-при Китая станет новой проверкой для нашего болида

Спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Гран-при Китая станет новой проверкой для нашего болида MCL34. Уличная гонка в Австралии и ночная гонка в Бахрейне сложились для нас удачно. Но трасса в Шанхае обладает своими особенностями, она сильно отличается от трасс в Австралии и Бахрейне. Из-за этого баланс между командами может измениться.

Мы полностью сосредоточены на Гран-при Китая. Надеемся, что удастся сделать ещё один шаг вперёд в плане результата. Хотим удачно выступить в квалификации, чтобы у нас были хорошие шансы в воскресенье.

В Шанхае будет праздноваться проведение 1000-го Гран-при. Это фантастическое достижение, подтверждающее долгосрочный характер нашего спорта. Мы в «Макларене» гордимся тем, что участвовали почти в 85 процентах гонок, рады, что станем частью истории. Что ж, вперёд, к следующей тысяче», — приводит слова Де Феррана пресс-служба «Макларена».