Ламмерс: информация о включении Нидерландов в календарь Ф-1 преждевременна

Руководитель оргкомитета Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандворте Ян Ламмерс опроверг слухи о достижении договорённости с руководством Формулы-1 о включении гонки в календарь на следующий сезон. Ранее несколько источников сообщили, что стороны достигли соглашения, а Гран-при Нидерландов пройдёт в мае 2020 года. Также утверждалось, что соглашение владельцев автодрома с руководством Формулы-1 рассчитано на пять лет.

«Надеюсь, что источники, сообщившие эту новость, надёжны. Приятно слышать такие слухи, но они преждевременные. В любом случае сейчас уже всё зависит не от нас.

Формула-1 состоит не только из гонки в Зандворте. Во время сезона будет ещё 21-22 Гран-при. Когда всё решится, мы сообщим новости. Но пока их ещё нет, хотя мы и настроены оптимистично», — цитирует Ламмерса GrandPX.News.