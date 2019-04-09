Абитебуль: старт сезона-2019 не оправдал высоких ожиданий «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что многочисленные проблемы с надёжностью испортили французской команде два первых Гран-при сезона-2019. Абитебуль выразил надежду, что на Гран-при Китая его команда отыграется.



«Старт сезона-2019 не оправдал наших высоких ожиданий. В целом наша конкурентоспособность достаточно хороша, чтобы наши пилоты боролись в топ-10 и были ближе к топ-командам, чем в прошлом году, однако мы пострадали от проблем с надёжностью. Мы отправляемся в Китай с осторожностью, но вместе с тем с твёрдым намерением начать сезон по-настоящему.



Это важная гонка для команды и для Groupe Renault, учитывая важность китайского рынка, а также для Формулы-1 — ведь это невероятный 1000-й Гран-при», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

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