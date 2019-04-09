В «Рено» подготовили ряд обновлений к Гран-при Китая

Французская команда Формулы-1 «Рено» использует ряд новых деталей на третьем этапе Формулы-1, который пройдёт в ближайшие выходные в Шанхае. Об этом рассказал технический директор «Рено» Ник Честер.



«У нас будут новые элементы аэродинамики в различных областях, а также обновления тормозной системы и подвески. Важно, чтобы мы хорошо отработали уик-энд в Китае и всё сделали правильно. Определённо тесты в Бахрейне помогли. Мы провели полезную работу над настройками с Даниэлем и протестировали ряд перспективных деталей и с ним, и с Джеком. Несмотря на дождь в первый день, мы практически выполнили программу», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».