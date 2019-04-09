Хюлькенберг: мы более чем способны возглавить среднюю группу

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Китая на фоне двойного схода французской команды на предыдущем этапе в Бахрейне.



«Я бы хотел взять из Бахрейна позитивные моменты. Разочарования в гонках случаются, но мы двигаемся вперёд как команда, извлекаем выводы из случившегося и сделаем всё возможное, чтобы избежать повторения. Мы показали, что у нас хороший гоночный темп. Было много обгонов, которые мы сумели осуществить благодаря своей скорости, и мы чётко отработали тактику с двумя остановками — в том числе благодаря хорошим пит-стопам от механиков.



Мы должны отталкиваться от этих положительных моментов и отправляться в Китай, зная, что если мы достаточно достойно отработаем уик-энд, то мы более чем способны возглавить среднюю группу. В прошлом году у нас был успешный результат в Шанхае, так что, надеюсь, мы сможем повторить его в 2019-м и вернуть наш сезон на верный путь», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».