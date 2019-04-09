В «Пирелли» сообщили, что Формула-1 не будет вводить шины с высоким износом

Формула-1 вряд ли вернётся к использованию шин с очень высокой степенью деградации в сезоне 2020 года, сообщил директор по автоспорту «Пирелли» Марио Изола. Ранее Формула-1 опубликовала тендер на поставку шин в сезонах-2020/23, установив высокий уровень деградации в качестве требования. Однако, как утверждает «Пирелли», выигравшая тендер, руководство Формулы-1 в итоге выступило против первоначального плана.

«Мы ведём обсуждение с ФИА, Formula One Group и командами, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Если посмотреть на тендерные документы, планировалось использование шин с высокой степенью деградации. Но теперь, учитывая опыт прошлого сезона, мы согласны с тем, что это неправильное направление развития.

Если мы будем действовать консервативно, используя все три набора, то самые жёсткие шины никто не будет выбирать. Они будут лишь входить в обязательный набор. Если выбрать два «софта», которые близки друг к другу, и «хард», то никто не будет выбирать жёсткие шины. Если же мы будем использовать два консервативных варианта и один более агрессивный «софт», тогда мы создадим проблемы для команд второго эшелона, потому что топ-команды будут выбирать на квалификацию средние шины, а остальным придётся выбирать софт. И тогда их гонка закончена.

Поэтому у нас сложная ситуация. Идеального решения нет. Мы пытаемся провести максимальное количество симуляций с разным временем круга и различной степенью деградации, чтобы понять, какой вариант будет лучшим», — цитирует директора по автоспорту «Пирелли» Марио Изолу RaceFans.