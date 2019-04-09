Хюлькенберг: у болида «Рено» остались проблемы, возникшие ещё в прошлом сезоне

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что пока инженерам команды не удалось устранить некоторые проблемы, которые были у болида ещё в прошлом сезоне.

«Мы доработали некоторые вещи. Я думаю, что двигатель стал работать намного лучше. В Бахрейне во время квалификации у нас были проблемы, связанные с силовой установкой, но это отдельная история. Двигатель стал намного лучше.

Также улучшилась аэродинамика. Мы проделали большую работу зимой, но остались некоторые проблемы, которые возникли ещё в прошлом сезоне. Думаю, что нам нужно сосредоточиться на устранении этого, чтобы болид стал лучше», — цитирует Хюлькенберга Autosport.

В текущем сезоне Хюлькенберг занял седьмое место по итогам Гран-при Австралии. В Бахрейне он не смог добраться до финиша.