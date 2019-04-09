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Хаккинен выступит в гонке на «Сузуке»

Хаккинен выступит в гонке на «Сузуке»
Авто / Формула-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен вернётся на трассу. Официальный посол «Макларена» выступит в 10-часовой гонке в составе этой команды в серии Intercontinental GT Challenge на автодроме «Сузука», что в Японии.

25 августа он сядет за руль нового спорткара McLaren 720S GT3, сообщает официальная страница «Макларена» в «Твиттере». Вместе с ним за рулём машины побывают Катцуаки Кубота и Хироаки Ишиура.

Соответствующий «твит» можно посмотреть на официальной странице «Макларена» в социальной сети.

Хаккинен завоёвывал титулы в Формуле-1 в составе «Макларена» в 1998 и 1999 годах. В Ф-1 Мика завершил карьеру после сезона 2001 года. Последний раз он выступал октябре 2013 году, случилось это на китайском этапе GT Asia Series.

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