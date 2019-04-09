Хоккеист «Сочи» прошёл испытания на «Сочи Автодроме» и бросил вызов Шубенкову

АНО «РОСГОНКИ» совместно с представителями разных видов спорта запустили «Чемпионский челлендж на трассе Формулы-1». Известные спортсмены будут проходить испытания на «Сочи Автодроме» и бросать вызов коллегам из других видов спорта.



Первым, кому предстояло пройти испытание на «Сочи Автодроме», стал нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян. Прежде чем промчаться по гоночной трассе, хоккеист должен был продемонстрировать своё мастерство, забив гол в установленные прямо на стартовой прямой хоккейные ворота.



Успешно пройдя испытание и обучив паре хоккейных приёмов генерального директора АНО «РОСГОНКИ» Алексея Титова, спортсмен вместе с Алексеем проехал по трассе Формулы-1 в режиме гоночного такси.

«Гоночное такси – это вообще не такси, это самолёт какой-то», – признался после заезда хоккеист.



Свой чемпионский челлендж Андрей передал титулованному бегуну Сергею Шубенкову — чемпиону мира 2015 года, трёхкратному чемпиону Европы и единственному спринтеру в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравшему медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Пока ещё не известно, примет ли вызов Сергей.