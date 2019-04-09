Ньюи: сотрудничество с «Хондой» — глоток свежего воздуха

Глава конструкторского департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи доволен сотрудничеством австрийской команды с «Хондой». По словам специалиста, уже в скором времени японские мотористы смогут конкурировать с соперниками из «Феррари» и «Мерседеса». Вместе с тем Ньюи отметил, что у «Ред Булл» до сих пор остаётся проблема с шасси.

«Сотрудничество с „Хондой“ — настоящий глоток свежего воздуха. Там работают очень прямолинейные, организованные люди, с которыми приятно иметь дело. Это мотивирует всю команду. „Хонда“ всегда выполняет то, что говорит. Мы не можем на них жаловаться. Мы доверяем друг другу. Пока их моторы не достигли уровня „Феррари“ и „Мерседеса“, но уверен, что это время не за горами.

Что касается нашего шасси, то буду предельно честен: пока у нас нет той машины, которую мы бы хотели видеть. И нам нужно решать этот вопрос», — приводит слова Ньюи Sky Sports.