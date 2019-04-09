В «Рейсинг Пойнт» считают, что потенциал болида раскрыт лишь наполовину

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр считает, что команда ещё не воспользовалась всеми сильными сторонами болида. По словам функционера, потенциал машины по-прежнему не раскрыт.

«Думаю, что мы раскрыли потенциал болида лишь наполовину. Но эксперименты необходимо проводить в режиме реального времени и извлекать из этого уроки. Нам нужно отыграть 0,2-0,3 секунды до того, как это сделают соперники и нам по силам это сделать, в противном случае мы будем находиться примерно на таких же позициях, что и сейчас.

У нас были обновления в Мельбурне и Бахрейне. Мы кое-что подготовили к Гран-при Китая, но следующие большие обновления появятся уже в Барселоне", — приводит слова функционера Crash.

