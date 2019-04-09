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Сайнс: появление Ки быстро окажет влияние на «Макларен»

Сайнс: появление Ки быстро окажет влияние на «Макларен»
Авто / Формула-1

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс выразил удовлетворение появлением в команде Джеймса Ки. Британский специалист получил в Уокинге должность технического директора.

«Ки — отличный актив для команды. Я знаю Джеймса ещё по работе в „Торо Россо“, так что мне приятно видеть старого друга в новом окружении. Его приход — отличный шаг. Джеймс окажет быстрое влияние на создание машины следующего года. В этом сезоне он больше будет знакомиться с процедурами, с болидом нынешнего образца, с тем, как здесь всё работает. Это поможет ему заложить фундамент на 2020 год.

Что касается сезона нынешнего, то Ки будет сложно на что-то повлиять, ведь он присоединился к команде совсем недавно», — приводит слова испанца Crash.

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