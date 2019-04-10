Стролл: думаю, что в Китае извлечём больше из потенциала болида

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Китая, выразив уверенность в том, что машина сможет прибавить по сравнению с гонками в Бахрейне и Австралии.

«Не могу сказать точно, чего нам ждать от уик-энда в Китае. Надеюсь, болид будет более конкурентоспособным, чем в Бахрейне, ведь в Шанхае другой тип трассы. Здесь трек с быстрыми поворотами, что делает пилотирование интересным. Трасса очень широкая, также в Шанхае одна из самых длинных прямых во всём чемпионате, так что есть отличная возможность для обгонов.

В Бахрейне мы испытывали проблемы с балансом и это тот аспект, над которым мы работали во время тестов. Мы сё ещё пытаемся понять, как выжать максимум из машины. Но есть ощущение, что мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, что в Китае нам удастся извлечь из потенциала болида больше, чем в предыдущих гонках", — приводит слова канадца пресс-служба его команды.

