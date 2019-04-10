Перес: самая памятная гонка была в Малайзии в 2012 году

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Я наслаждаюсь каждой поездкой в Азию. Шанхай — классный город. Там на гонки приходят страстные фанаты, они дарят мне свою энергию. Конечно, у меня не так много времени, чтобы изучить город, но я всегда пробую блюда местной кухни.

Сама трасса сложная. Когда я думаю о ней, то сразу вспоминаю первый поворот, он таит в себе опасность: очень длинный и сложный. Даже небольшая ошибка может дорого обойтись. Нужно найти баланс, чтобы шин передних колёс хватило на длинные и быстрые повороты.

В Китае будет проведена 1000-я гонка. Я сразу вспоминаю некоторые Гран-при, которые я смотрел, когда был младше. Впервые я побывал на гонках в 2002 году в Индианаполисе, когда мне было 12 лет. Тогда я получил такой приз за то, что выиграл соревнования по картингу в Майами, организованные Хуаном Пабло Монтойей.

Что касается самых памятных гонок, то, наверное, назову Малайзию 2012 года. Тогда я проводил свой второй сезон в Формуле-1. Я занял место на подиуме, финишировав вторым после фантастической битвы с Фернандо Алонсо. Я пересматривал видео той гонки несколько недель назад, по-прежнему получаю от неё удовольствие», — приводит слова Переса пресс-служба команды «Рейсинг Пойнт».