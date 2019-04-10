Алонсо признал, что выиграть «Инди-500» будет сложно

Испанский гонщик Фернандо Алонсо не уверен, что «Макларену» удастся выиграть гонку «500 миль Индианаполиса», которая состоится в мае. Такой вывод Алонсо сделал после того, как в Техасе протестировал машину, на которой будет выступать.

«Думаю, гонка будет тяжёлой. Особенно в этом году, ведь я больше не вхожу в систему «Андретти», не получаю соответствующую поддержку. В этом году всё делаем самостоятельно.

На мой взгляд, очень важно всё хорошо подготовить в рамках команды, распределить роли, отладить работу механиков. Мы работаем на новой инфраструктуре, пытаемся решить многие проблемы во время тестов.

Тем не менее моя цель — победа. После того как я выиграл «24 часа Ле-Мана», осталась только гонка «Инди-500».

Приму ли вновь участие в «Инди-500», если не выиграю в этом году? Всё возможно, но я надеюсь, что смогу добиться успеха и на этот раз», — цитирует Алонсо Marca.