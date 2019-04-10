Бывший глава Формулы-1 Экклстоун завёл аккаунт в «Инстаграме»

Бывший руководитель Формулы-1 88-летний Берни Экклстоун зарегистрировался в социальной сети «Инстаграм». В качестве первой записи Экклстоун опубликовал фотографию с бывшим гоночным директором ФИА Чарли Уайтингом, который скончался незадолго до начала нового сезона.

«Чарли, время никогда не сотрёт наши воспоминания и дружбу. На тебя всегда можно было положиться во все годы в Формуле-1, это никогда не будет забыто. Мысли от старого друга. Берни», — написал Экклстоун.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Экклстоуна.

«Инстаграм» Экклстоуна называется bernieecclestoneofficial. Пока около аккаунта ещё не появилась специальная галочка, подтверждающая подлинность учётной записи. Но первую фотографию Экклстоуна уже лайкнули бывший гонщик Формулы-1 Пастор Мальдонадо, дочь Тамара, гонщица Формулы-2 Татьяна Кальдерон и пресс-аташе ФИА Маттео Бончиани.