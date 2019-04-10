Чемпион мира по ралли и ралли-кроссу Сольберг объявил о завершении карьеры

44-летний норвежский гонщик Петтер Сольберг объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортсмен продолжит выступать на некоторых соревнованиях и примет участие в прощальном туре. В то же время Сольберг откажется от выступления в крупнейших сериях.

«Я выступаю уже 20 лет. Это длительный промежуток времени, я решил, что пора заканчивать. Могу сказать, что я не планирую положить шлем на полку. Не полностью, по крайней мере. Я хочу заниматься приятными вещами, хочу участвовать в классных мероприятиях.

Например, возможно, я приму участие в Ралли Швеции. Также я могу выступить на Rallyday, если получу приглашение. Мне нравятся такие промомероприятия. То, как я вожу машину, вызывает позитивные эмоции у людей. Хотелось бы продолжать это делать.

Но с чемпионатами мира я заканчиваю. Всё, хватит», — цитирует Сольберга Motorsport.

Сольберг в 2003 году стал чемпионом мира по ралли, также норвежец дважды выигрывал чемпионат мира по ралли-кроссу.