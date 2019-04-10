Экклстоун: Феттель допускает глупые ошибки, когда рядом находится Хэмилтон

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о борьбе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. По мнению Экклстоуна, немцу тяжело бороться с соперником из-за психологического давления. Во время текущего сезона Феттель в борьбе с Хэмилтоном допустил ошибку в Бахрейне, которая стоила ему места на подиуме.

«Я уже думал об этом, потому что симпатизирую Феттелю. Когда он совершает глупые ошибки, обычно рядом находится Хэмилтон. Получается своего рода психологический блок.

Дело в том, что Феттель хочет быть успешнее Льюиса, что и приводит к проблемам. В Бахрейне Себастьяну стоило пропустить Хэмилтона вперёд, потом он бы смог атаковать его на своём более быстром болиде.

У Феттеля хорошая машина, он хочет выиграть ещё один титул. Я хочу увидеть победу Себастьяна, но не уверен, что Леклер будет помогать ему. Наверное, Феттель рассчитывал на помощь Леклера и команды, но теперь уже Шарль может захотеть стать лидером. Конечно, Феттель с этим не согласится», — цитирует Экклстоуна Auto Hebdo.