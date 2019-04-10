Алонсо провёл тесты в Техасе в рамках подготовки к гонке «Инди-500»

Двукратный чемпион мира Формулы-1, испанский пилот Фернандо Алонсо провёл тесты автомобиля IndyCar. В рамках подготовки к гонке «500 миль Индианаполиса» Алонсо поработал на треке в Техасе с командой «Макларен». Утром Алонсо проехал один круг, после чего у машины возникли какие-то проблемы. Затем испанец вновь сел за руль и отработал 105 кругов.

«Овал в Техасе сильно отличается от Индианаполиса. При прохождении поворота чувствуешь всем телом наклон машины и перегрузки. Совсем другие ощущения, но мне понравилось, было интересно. Вести машину в одиночестве довольно легко. Но в трафике будет тяжелее.

С нетерпением жду тестов в Индианаполисе. Там мы с командой начнём настоящую подготовку к гонке», — цитирует Алонсо пресс-служба IndyCar.